Нужны 3 картинки

$16
Иллюстрации и РисункиЗавершен24 заявки992 просмотра
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#1$16

Здравствуйте,

Для сайта www.zadanie.ua нужно нарисовать 3 картинки.

1)Картинка для раздела Лента Услуг(http://zadanie.ua/service). Вместо женщины с надписью- Customer service, our priority.

Размер - 170*200

2)Картинка для раздела Биржа Заданий. Она будет находится также как и в Ленте услуг(пока ее там нет).

Размер - 170*200

3)Картинка в раздел Кошелек - обозначающая пополнение баланса с помощью платежноо терминала. Она будет стоять рядом с картинками вебмани и Visa/Mastercard. Смотрите приложение!

Размер - 180*50

Первые две картинки должны быть выдержаны в одном стиле друг с другом и с дизайном сайта.

Жду ваши варианты!

Спасибо.

13 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Победитель конкурса
Neizu
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
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Хороший заказчик. Четкие указания по работе. Вежлив и приятен в общении. За работу заплатил без задержек. Рекомендую!
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Neizu
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
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