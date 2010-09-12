Нужны 3 картинки

# 1 — $ 16

Здравствуйте,

Для сайта www.zadanie.ua нужно нарисовать 3 картинки.

1)Картинка для раздела Лента Услуг(http://zadanie.ua/service). Вместо женщины с надписью- Customer service, our priority.

Размер - 170*200

2)Картинка для раздела Биржа Заданий. Она будет находится также как и в Ленте услуг(пока ее там нет).

Размер - 170*200

3)Картинка в раздел Кошелек - обозначающая пополнение баланса с помощью платежноо терминала. Она будет стоять рядом с картинками вебмани и Visa/Mastercard. Смотрите приложение!

Размер - 180*50

Первые две картинки должны быть выдержаны в одном стиле друг с другом и с дизайном сайта.

Жду ваши варианты!

Спасибо.