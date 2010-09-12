Нужны 3 картинки

Приветствую. Молодому родителю (мне) поручили в детском саду коридор покрасить акриловой краской. Не за себя прошу, а за детей.. у кого светлое воображение прошу помочь с идеей как детям покрасить стены так, чтобы и спокойно постельные тоны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Для сайта www.zadanie.ua нужно нарисовать 3 картинки.
1)Картинка для раздела Лента Услуг(http://zadanie.ua/service). Вместо женщины с надписью- Customer service, our priority.
Размер - 170*200
2)Картинка для раздела Биржа Заданий. Она будет находится также как и в Ленте услуг(пока ее там нет).
Размер - 170*200
3)Картинка в раздел Кошелек - обозначающая пополнение баланса с помощью платежноо терминала. Она будет стоять рядом с картинками вебмани и Visa/Mastercard. Смотрите приложение!
Размер - 180*50
Первые две картинки должны быть выдержаны в одном стиле друг с другом и с дизайном сайта.
Жду ваши варианты!
Спасибо.
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