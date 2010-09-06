Отрисовка трех залов

Приветствую. Молодому родителю (мне) поручили в детском саду коридор покрасить акриловой краской. Не за себя прошу, а за детей.. у кого светлое воображение прошу помочь с идеей как детям покрасить стены так, чтобы и спокойно постельные тоны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрисовать три зала. Предоставить в формате .eps .al (adobe illustrator)
Пример и наброски в приложении.
Ширина 650px.
Вопросы в Icq
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