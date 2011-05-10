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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$500
10 баллов
13 лет назад
Хорошая работа. Оперативно. Всегда на связи. Работать было приятно и удобно. Спасибо!
Ответный отзыв
10+! Работать с Виктором одно удовольствие - чётко поставлена задача и оплата без задержек. С нетерпением жду новых совместных проектов!
$180
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу. Очень приятно работать с таким коммуникабельным, исполнительным и отзывчивым человеком, как Евгений. Рекомендую!
Ответный отзыв
Пришлось поработать с Виктором. Сотрудничеством остался более чем доволен. Даже удивил когда сам предложил увеличить стоимость работы на 50%).. Спасибо Виктор... Оплачено все вовремя !!Продолжаем работать - надеюсь это наш не последний проект с Вами!! Никому не советую - САМ БУДУ РАБОТАТЬ С ВИКТОРОМ))))))...
$240
10 баллов
13 лет назад
Довелось работать с Евгением. Евгений показал себя как вежливый и внимательный исполнитель, четко, конкретно, аккуратно и профессионально выполнил необходимый фронт работ, за что ему Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик: ясная начальная постановка задания, чёткие ответы на встречные вопросы и моментальная оплата. Рад сотрудничеству. Советую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился со своей работай, сделал примеры банеров для выбора, внес много корректировок, приятно было работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший, адекватный заказчик. Легко договорится. Знает чего хочет. Советую! PS: оплата моментальная)))
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 1 дня
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