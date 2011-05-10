zhenia_master

Евгений zhenia_master

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Нас советуют друзьям!
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Kootenai
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$350
10 баллов
12 лет назад
Главная страница десткого садика
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AlexGT
Виктор 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта
Хорошая работа. Оперативно. Всегда на связи. Работать было приятно и удобно. Спасибо!
10+! Работать с Виктором одно удовольствие - чётко поставлена задача и оплата без задержек. С нетерпением жду новых совместных проектов!
Ответный отзыв
AlexGT
Виктор 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$180
10 баллов
13 лет назад
Изображения для слайд-шоу на сайт
Спасибо за работу. Очень приятно работать с таким коммуникабельным, исполнительным и отзывчивым человеком, как Евгений. Рекомендую!
Пришлось поработать с Виктором. Сотрудничеством остался более чем доволен. Даже удивил когда сам предложил увеличить стоимость работы на 50%).. Спасибо Виктор... Оплачено все вовремя !!Продолжаем работать - надеюсь это наш не последний проект с Вами!! Никому не советую - САМ БУДУ РАБОТАТЬ С ВИКТОРОМ))))))...
Ответный отзыв
nelis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$240
10 баллов
13 лет назад
Логотип + дизайн сайта для IT компании
Довелось работать с Евгением. Евгений показал себя как вежливый и внимательный исполнитель, четко, конкретно, аккуратно и профессионально выполнил необходимый фронт работ, за что ему Спасибо!
Отличный заказчик: ясная начальная постановка задания, чёткие ответы на встречные вопросы и моментальная оплата. Рад сотрудничеству. Советую!
Ответный отзыв
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
$10
10 баллов
13 лет назад
Нужен баннер маленький
Отлично справился со своей работай, сделал примеры банеров для выбора, внес много корректировок, приятно было работать. Рекомендую.
Хороший, адекватный заказчик. Легко договорится. Знает чего хочет. Советую! PS: оплата моментальная)))
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
2 отзыва
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Показать все услуги