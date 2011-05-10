Пришлось поработать с Виктором. Сотрудничеством остался более чем доволен. Даже удивил когда сам предложил увеличить стоимость работы на 50%).. Спасибо Виктор... Оплачено все вовремя !!Продолжаем работать - надеюсь это наш не последний проект с Вами!! Никому не советую - САМ БУДУ РАБОТАТЬ С ВИКТОРОМ))))))...