Sitx_Nik

Николай Вашанцев Sitx_Nik

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Приветствую!  

Нам интересен процесс работы с

окружающим пространством, что выражается в архитектуре, интерьере, предмете.

Создавая особый, уникальный проект для дома, квартиры, офиса, ресторана, участка, улицы или города

Мы изучим все возможные факты и нюансы для получения наилучшего результата.

При проектировании уделяется особое внимание эргономике и функции пространства как в современном так и в классическом стиле. Мы готовы

работать в многих стилевых направлениях для воплощения Ваших желаний и индивидуальности но при этом трактовать определенные нюансы

исходя из собственных соображений и навыков.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

aligarh
Тимур 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта поисковика по PERL сайтам
Все отлично, рекомендую
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Ответный отзыв
gastellanick
Николай 
51 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Рендеринг кафе
Николай прекрасный исполнитель. При визуализации дизайн проекта кафе "Абажур" проявил себя только с положительной стороны. При выборе исполнителя для следующего проекта буду надеяться, что он окажется свободен. Искренне рекомендую всем, кому нужна оперативная и качественная 3D визуализация. Николай, спасибо! Н.А. Фалалеев ген. директор Агентство Краевого Заказа "Содействие"
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Ответный отзыв
eserje
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Создать качественную 3D-модель блока таунхаусов
Поработал с Николаем. Николай выполнил достаточно объемную задачу, учел все пожелания, несмотря на то, что многие из не были описаны в ТЗ, по моей просьбе поработал в выходные, и оставил крайне положительные впечатления, как от общения, так и по качеству выполненной работы. Очень доволен сотрудничеством, всем рекомендую этого исполнителя.
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Ответный отзыв
ctpoyka
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Визуализация помещения
Все очень понравилось, и цена и качество и сроки исполнения!!! Быстро вносил поправки в проект. Большое спасибо!!!
Рекомендую для работы!
Ответный отзыв
vasya38
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
5 баллов
14 лет назад
Более качественно отрисовать логотип
Работа выполнена в соответствии с требовнаиями
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Ответный отзыв
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Интерьеры и Экстерьеры
4 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#19
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#228
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#345