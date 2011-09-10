Приветствую!
Нам интересен процесс работы с
окружающим пространством, что выражается в архитектуре, интерьере, предмете.
Создавая особый, уникальный проект для дома, квартиры, офиса, ресторана, участка, улицы или города
Мы изучим все возможные факты и нюансы для получения наилучшего результата.
При проектировании уделяется особое внимание эргономике и функции пространства как в современном так и в классическом стиле. Мы готовы
работать в многих стилевых направлениях для воплощения Ваших желаний и индивидуальности но при этом трактовать определенные нюансы
исходя из собственных соображений и навыков.
Портфолио
- Two children's room365 просмотров
- Bedroom at sunset353 просмотра
- In the box313 просмотров
- Визуализация для каталога387 просмотров
- Визуализация интерьера студии по ТЗ 2478 просмотров
- Визуализация интерьера студии по ТЗ 1426 просмотров
- Визуализация интерьера студии по ТЗ762 просмотра
- Визуализация интерьера по ТЗ 3378 просмотров
- Визуализация интерьера по ТЗ 2316 просмотров
- Таунхаус366 просмотров
- Визуализация по ТЗ332 просмотра
- Бильярдная комната328 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Все отлично, рекомендую
$100
10 баллов
12 лет назад
Николай прекрасный исполнитель. При визуализации дизайн проекта кафе "Абажур" проявил себя только с положительной стороны. При выборе исполнителя для следующего проекта буду надеяться, что он окажется свободен. Искренне рекомендую всем, кому нужна оперативная и качественная 3D визуализация. Николай, спасибо! Н.А. Фалалеев ген. директор Агентство Краевого Заказа "Содействие"
$150
10 баллов
12 лет назад
Поработал с Николаем. Николай выполнил достаточно объемную задачу, учел все пожелания, несмотря на то, что многие из не были описаны в ТЗ, по моей просьбе поработал в выходные, и оставил крайне положительные впечатления, как от общения, так и по качеству выполненной работы. Очень доволен сотрудничеством, всем рекомендую этого исполнителя.
$80
10 баллов
13 лет назад
Все очень понравилось, и цена и качество и сроки исполнения!!! Быстро вносил поправки в проект. Большое спасибо!!!
Ответный отзыв
Рекомендую для работы!
$30
5 баллов
14 лет назад
Работа выполнена в соответствии с требовнаиями
Интерьеры и Экстерьеры
4 отзыва
$10/час
от $50от 1 дня
#19
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#228
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#345