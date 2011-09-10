Приветствую!

Нам интересен процесс работы с

окружающим пространством, что выражается в архитектуре, интерьере, предмете.

Создавая особый, уникальный проект для дома, квартиры, офиса, ресторана, участка, улицы или города

Мы изучим все возможные факты и нюансы для получения наилучшего результата.

При проектировании уделяется особое внимание эргономике и функции пространства как в современном так и в классическом стиле. Мы готовы

работать в многих стилевых направлениях для воплощения Ваших желаний и индивидуальности но при этом трактовать определенные нюансы

исходя из собственных соображений и навыков.