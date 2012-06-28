Визуализация помещения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен8 заявок186 просмотров

Необходимо сделать визуализацию помещения с разных ракурсов. Цветовое решение в файлах. Описание материалов по запросу.

13 лет назад
ctpoyka
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Sitx_Nik
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$80
2 дня
Все очень понравилось, и цена и качество и сроки исполнения!!! Быстро вносил поправки в проект. Большое спасибо!!!
Рекомендую для работы!

Заявки фрилансеров

Sitx_Nik
35 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад