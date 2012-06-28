Необходим дизайн проект кухни. Заказывается в Икеа. Встроенная кухня. размер помещения 403х432см -----------ДДД---------- ! ! ! ! ! ! !--------ООООО--------- ...
Визуализация помещения
Необходимо сделать визуализацию помещения с разных ракурсов. Цветовое решение в файлах. Описание материалов по запросу.
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