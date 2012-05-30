Дизайн кухни, заказывается в Ikea.

Необходим дизайн проект кухни. Заказывается в Икеа. Встроенная кухня.

размер помещения 403х432см

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дверь на расстоянии 188.5 от угла

на противоположной стене - окно

вода в левом верхнем углу комнаты. основная часть кухни будет располагаться по левой стене кухни. духовка и свч вертикально в шкафу, рядом со стеной где окно.

по правой стене - напольные высокие шкафы в сочетании с открытыми полками. холодильник в верхнем правом углу