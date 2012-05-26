Необходимо выполнить дизайн комнаты для подростка 12 лет (девочка) в стиле hi tech. Условия: разбить комнату на зону отдыха, зону свободного времяпровождения, зона для обучения.
Дизайн-проект холла.
Добрый день!!! Мне нужен проект холла с диваном, компьютерным столом и стенкой.
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