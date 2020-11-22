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  • Дизайн комнаты

    Нужно добавить декор в комнату. стены уже окрашены - без изменений . Стол и мебель останется . свет и люстры без изменений . нужно украсить комнату  это зал  в кафе 15 м2 для мини банкета для 8 человек . [url=https://youtube.com/shorts/T-rni57i4u4?feature=share]https://youtube.com/shorts/T-rni57i4u4?feature=share[/url]

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Сделать дизайн комнаты

    сделать стены комнаты и потолок можно не в 3д а по отдельности ( сделать обои в мрачных тонах) в стиле мифов скандинавии и виникгов, одну сторону можно сделать в стиле максимализма переходящего потом в минимализм ...

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн комнаты в 17 кв

    Здравствуйте, требуется дизайн-решение в минималистичном стиле для комнаты, планируется сделать из нее кабинет + гостиную комнату со спальным местом, в комнате нельзя делать перепланировку из стен, нужно только грамотно поделить на зоны.

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры26 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн комнаты 20 кв.м.

    Добрый день, Требуется спроектировать комнату и сделать из нее деткскую + гостинную комнату из мебели ИКЕА в 20 кв.м. . в комнате нельзя делать перепланировку из стен, но можно делить зоны. План комнаты по ссылке https://prnt.sc/i7Fu485hGYdN

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Дизайн комнаты зала с мягкой мебелью

    Требуется дизайн комнаты зал. Предназначен для просмотра телика и романтического ужина на двоих, а так же для чтения книг и втыкания в телефоне) Предусловия: потолок натяжной белый матовый, раздвижные двери (предположительно амбарного типа) Пожелания: стиль футуризм, модерн. ...

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн комнаты-спальни загородного дома

    Добрый день, нужно зделать дизайн интерьера спальни в загородном доме.  Квадратура - 7,65 кв.м. Цену придлагайте сами, дизайн нужен в стиле кантри, недорогой. Нужно учитывать что стены не ровные и нужна идея по обходу этого недостатка, не путем перешивания ...

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн интерьера студии.

    $272

    Добрый день,  .Необходимо сделать дизайн комнаты студии, площадью 35 кв. метров. Просьба для понимания Ваших компетенций выслать  один вариант концепции студии (комната + прихожая), согласно моего ТЗ.Благодарю Вас за ваше время. С тем дизайнером, кто вышлет ...

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн комнаты

    Нужен дизайн гостиной.  дизайн надо сделать с учётом стола с компом и двух диванов. 2 дивана 194х104 компьютерный стол 150х75

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн комнаты 14,5м2

    Нужно разработать дизайн-проект комнаты размером 14,5м2 и высотой потолков 3,3м со вторым ярусом. В комнате нужно расположить: 1) Кровать с лестницей ([url=https://img.edilportale.com/product-thumbs/2b_prodotti-153174-rele7f9c06d848f47a789e204e4a3ba7611.jpg]например[/url]) 2) Под кроватью - гардеробная. 3) Около окна - рабочее место с компьютером. Так же нужно продумать опоры ...

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 3D-модель помещения

    В помещении делается ремонт и есть несколько идей для дизайна комнаты. Хотим создать 3d-модель с различной расстановкой мебели. Помещение небольшое, референсы для мебели есть (фотографии).Идеи по доп дизайну помещения приветствуются :)

    3D-модельДизайн комнаты
    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн студии красоты

    Есть видео фото и приблизительный чертеж помещения. Требуется - придумать дизайн, ( включая как разместить комнаты), дизайн комнаты ожидания и т д

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн комнаты 12 м2

    Здравствуйте. Нужен дизайн спальни 12 м2  Планировка, визуальная часть должны входить в работу.  Из мебели: - Кровать двуспалка - стеллаж (зонирование) рабочей зоны - столы рабочие - стулья -тв на стене - возможно, какой-то еще декор

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн комнаты

    Нужно составить расстановку в комнате с уже имеющимся комодом и кроватью. +- дизайн. Но акцент делается на удачной расстановке. Комната подростка. (За размерами комнаты, комода, кровати и остальными данными обращаться в личные сообщения!!!)

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Проект двухэтажного дома с плоской крышей

    $60

    Здравствуйте! Нужно проект двухэтажного дома с плоской крышей. В интернете данный проект называется как "Zx63", но попадаются разные модификации. Фотографии нужного дома с планировкой прилагаю. Дизайн комнат с внутреннем интерьером не нужен. Нужен проект, по которому можно строить дом ...

    Дизайн комнаты
    Архитектура зданийнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Проект двухэтажного дома с плоской крышей.

    Здравствуйте! Нужно проект двухэтажного дома с плоской крышей. В интернете данный проект называется как "Zx63", но попадаются разные модификации. Фотографии нужного дома с планировкой прилагаю. Дизайн комнат с внутреннем интерьером не нужен. Нужен проект, по которому можно строить дом ...

    Дизайн комнаты
    Архитектура зданий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн комнаты

    Уважаемые исполнители! Нужно сделать дизайн комнаты.Функиция комнаты- с одной стороны зал, где можно посидеть уютно с гостями, с другой стороны вечером переформатируется в спальню с удобным спальным местом на 2 человека. Фото паланировки прилагаю.

    Дизайн комнаты
    Интерьеры и Экстерьеры18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад