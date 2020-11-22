Нужно добавить декор в комнату. стены уже окрашены - без изменений . Стол и мебель останется . свет и люстры без изменений . нужно украсить комнату это зал в кафе 15 м2 для мини банкета для 8 человек . [url=https://youtube.com/shorts/T-rni57i4u4?feature=share]https://youtube.com/shorts/T-rni57i4u4?feature=share[/url]