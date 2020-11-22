Срочно, к завтрашнему утру, нужен дизайн одной комнаты, зала, пол, стены, потолок, мебель и декор. Что от меня требуется и сколько за работу? Благодарю. Галина.
Заказать услуги дизайнера Дизайн комнаты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги дизайнера Дизайн комнаты на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- SketchUpДизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Нужно добавить декор в комнату. стены уже окрашены - без изменений . Стол и мебель останется . свет и люстры без изменений . нужно украсить комнату это зал в кафе 15 м2 для мини банкета для 8 человек . [url=https://youtube.com/shorts/T-rni57i4u4?feature=share]https://youtube.com/shorts/T-rni57i4u4?feature=share[/url]Дизайн комнатыЗакрыт10 месяцев назад
сделать стены комнаты и потолок можно не в 3д а по отдельности ( сделать обои в мрачных тонах) в стиле мифов скандинавии и виникгов, одну сторону можно сделать в стиле максимализма переходящего потом в минимализм ...Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте, требуется дизайн-решение в минималистичном стиле для комнаты, планируется сделать из нее кабинет + гостиную комнату со спальным местом, в комнате нельзя делать перепланировку из стен, нужно только грамотно поделить на зоны.Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры26 заявокЗакрытгод назад
Добрый день, Требуется спроектировать комнату и сделать из нее деткскую + гостинную комнату из мебели ИКЕА в 20 кв.м. . в комнате нельзя делать перепланировку из стен, но можно делить зоны. План комнаты по ссылке https://prnt.sc/i7Fu485hGYdNДизайн комнатыЗавершенгод назад
Требуется дизайн комнаты зал. Предназначен для просмотра телика и романтического ужина на двоих, а так же для чтения книг и втыкания в телефоне) Предусловия: потолок натяжной белый матовый, раздвижные двери (предположительно амбарного типа) Пожелания: стиль футуризм, модерн. ...Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, нужно зделать дизайн интерьера спальни в загородном доме. Квадратура - 7,65 кв.м. Цену придлагайте сами, дизайн нужен в стиле кантри, недорогой. Нужно учитывать что стены не ровные и нужна идея по обходу этого недостатка, не путем перешивания ...Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт2 года назад
- $272
Добрый день, .Необходимо сделать дизайн комнаты студии, площадью 35 кв. метров. Просьба для понимания Ваших компетенций выслать один вариант концепции студии (комната + прихожая), согласно моего ТЗ.Благодарю Вас за ваше время. С тем дизайнером, кто вышлет ...Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен дизайн гостиной. дизайн надо сделать с учётом стола с компом и двух диванов. 2 дивана 194х104 компьютерный стол 150х75Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры23 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно разработать дизайн-проект комнаты размером 14,5м2 и высотой потолков 3,3м со вторым ярусом. В комнате нужно расположить: 1) Кровать с лестницей ([url=https://img.edilportale.com/product-thumbs/2b_prodotti-153174-rele7f9c06d848f47a789e204e4a3ba7611.jpg]например[/url]) 2) Под кроватью - гардеробная. 3) Около окна - рабочее место с компьютером. Так же нужно продумать опоры ...Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт3 года назад
Дизайн комнаты в стиле лофт . Стены . Освещение и расстановка и подбор мебели ,Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры28 заявокЗакрыт3 года назад
В помещении делается ремонт и есть несколько идей для дизайна комнаты. Хотим создать 3d-модель с различной расстановкой мебели. Помещение небольшое, референсы для мебели есть (фотографии).Идеи по доп дизайну помещения приветствуются :)3D-модельДизайн комнаты3D-графика22 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть видео фото и приблизительный чертеж помещения. Требуется - придумать дизайн, ( включая как разместить комнаты), дизайн комнаты ожидания и т дДизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужен дизайн спальни 12 м2 Планировка, визуальная часть должны входить в работу. Из мебели: - Кровать двуспалка - стеллаж (зонирование) рабочей зоны - столы рабочие - стулья -тв на стене - возможно, какой-то еще декорДизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры31 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно прорисовать дизайн интерьера. Тз в личку исполнителю.Дизайн комнатыЗавершен3 года назад
Нужно составить расстановку в комнате с уже имеющимся комодом и кроватью. +- дизайн. Но акцент делается на удачной расстановке. Комната подростка. (За размерами комнаты, комода, кровати и остальными данными обращаться в личные сообщения!!!)Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $60
Здравствуйте! Нужно проект двухэтажного дома с плоской крышей. В интернете данный проект называется как "Zx63", но попадаются разные модификации. Фотографии нужного дома с планировкой прилагаю. Дизайн комнат с внутреннем интерьером не нужен. Нужен проект, по которому можно строить дом ...Дизайн комнатыАрхитектура зданийнет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно проект двухэтажного дома с плоской крышей. В интернете данный проект называется как "Zx63", но попадаются разные модификации. Фотографии нужного дома с планировкой прилагаю. Дизайн комнат с внутреннем интерьером не нужен. Нужен проект, по которому можно строить дом ...Дизайн комнатыАрхитектура зданий1 исполнительЗавершен4 года назад
Уважаемые исполнители! Нужно сделать дизайн комнаты.Функиция комнаты- с одной стороны зал, где можно посидеть уютно с гостями, с другой стороны вечером переформатируется в спальню с удобным спальным местом на 2 человека. Фото паланировки прилагаю.Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн комнаты 5 на 3Дизайн комнатыИнтерьеры и Экстерьеры18 заявокЗакрыт5 лет назад