Дизайн комнаты 12 м2

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Закрыт31 заявка504 просмотра

Здравствуйте. Нужен дизайн спальни 12 м2 

Планировка, визуальная часть должны входить в работу. 

Из мебели:

- Кровать двуспалка

- стеллаж (зонирование) рабочей зоны

- столы рабочие

- стулья

-тв на стене

- возможно, какой-то еще декор

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