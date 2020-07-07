Дизайн проект студии

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Закрыт14 заявок322 просмотра

Требуется сделать дизайн проект студии 28 кв м.

2-3 варианта расстановки мебели и после выбранного варианта сделать разводку по электрике.

Укажите пожалуйста стоимость проекта.

5 лет назад
miya_q
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