разработка дизайн-проекта дома (80 кв. м.) + визуализация бассейна. стиль современная классика, немного арт-деко. luxury стиль.примеры интерьеров пришлю. замеры помещений есть в наличии. Необходима визуализация (в хорошем качестве с деталями) и рабочая документация (частично, так как сейчас ...
Дизайн проект студии
Требуется сделать дизайн проект студии 28 кв м.
2-3 варианта расстановки мебели и после выбранного варианта сделать разводку по электрике.
Укажите пожалуйста стоимость проекта.
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