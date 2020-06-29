Добрый день, уважаемые дизайнеры! Я прямой заказчик, молодая семья, для новой квартиры необходим дизайн интерьера по каталогам популярных магазинов РФ/СПб ЛеруаМерлен, Икеа и т.п. Предпочтения в стилях - минимализм, ...
Дизайн проект 1 к кв 44 кв
Добрый день!
Мне нужен дизайн проект для однокомнатной квартиры 43 кв м, в которую мне хотелось бы вместить и спальное место и небольшую гардеробную.
Заявки фрилансеров
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