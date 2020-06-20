Сделать дизайн кухни в интерьере с реалистичной визуализацией

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт19 заявок581 просмотр

Требуется сделать современный дизайн кухни (лофт, скандинавский стиль, минимализм и тд). А также сделать реалистичную визуализацию этого дизайна. Картинки должны быть похожи на фото. Будут использоваться для рекламы.

Также, если у вас есть подобные готовые проекты - предлагайте, рассмотрим возможность покупки уже готовых.

Пример того, что требуется прилагаю

5 лет назад
svetlana_dom
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