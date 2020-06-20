Дизайн освещение. Консультация.

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Закрыт1 заявка345 просмотров

Исполнитель нужен из Беларуси.  Жилое помещение, 60 м квадратных по полу. Стиль модерн, важно - дизайн освещения! Детали не нужны, нужна консультация, куда лучше пустить подсветку, куда вывести розетки. Общая информация, без деталей. Есть схемы комнат.  Писать цену, ссылку на работы, контакты. 

5 лет назад
ignatenk0stas
27 лет
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Был
2 года назад

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Константин
 
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