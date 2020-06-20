Визуализация объекта в интерьере

Необходимо сделать рекламную визуализацию двери в интерьере по готовой концепции. Предоставлю концепцию как это должно выглядеть, предоставлю модели того мебели и декора, которые необходимо установить в интерьер. Важно уменее работать с материалами, выставлять рекламное освещение, внимание к деталям. Буду выбирать по портфолио.