Визуализация объекта в интерьере

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт14 заявок494 просмотра

Необходимо сделать рекламную визуализацию двери в интерьере по готовой концепции. Предоставлю концепцию как это должно выглядеть, предоставлю модели того мебели и декора, которые необходимо установить в интерьер. Важно уменее работать с материалами, выставлять рекламное освещение, внимание к деталям. Буду выбирать по портфолио.

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