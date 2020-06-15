Нужен начинающий дизайнер для создания дизайн проекта острова суши/роллы в ТЦ, есть представление как все должно быть, нужно ориентировочно нарисовать вид со стороны покупателя, хоть от руки.. нужна визуализация
Фотомонтаж. Нужно "вписать" мебель в интерьер
Задача такая, фотомонтаж:Есть фото мебели, нужно вписать в фото интерьера, декорировать, так чтоб был живой интерьер.Самый желательный вариант - исполнитель находит подходящее фото интерьера, и фотошопит туда мебель и все остальное по необходимости. Но ждя этого нужны навыки интерьерного дизайна.Минимально необходимый вариант - я даю и мебель и интерьер, даю эскизный коллаж, что куда ставить, нужно все это зафотошопить и добавить интерьерную мелочь (книги, декор, постер и тп).Вот бриф, там подробно расписано, есть примеры как такое уже делали, пример задания.https://docs.google.com/document/d/1yhUwBX5CXxh1d6OxTm4aalbcnfwNDoWJOQbymOAQR7U/edit?usp=sharingДо 27 июня нужно 22 картинки, дальше постоянный поток в рабочем режиме.Минимально нужен просто хороший техдиз. Идеально - интерьерщик (чтоб найти интерьер и сделать коллаж) + техдиз.
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