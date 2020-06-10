Сделать 3D дизайн дома и бассейна

Ищу дизайнера, который сможет сделать дизайн дома с подробными чертежами, и развёртками. Работать начинал над проектом визуализатор Андрей Хеленюк, вместе с подельником -Баштовенко Павел Викторович, но как оказалось, это команда аферистов! Андрей Хеленюк не отвечает ...