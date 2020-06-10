Раздельные ванна и туалет. Необходимо сделать дизайн-проект 2 помещений в одном стиле. Обязательно с подбором материалов (плитки и цвета покраски). Предпочтительны светлые тона с акцентами. Шкафы / тумбы грязно-розового, серого, голубого цветов ...
Сделать 3D дизайн дома и бассейна
Нужно сделать 3D дизайн дома и бассейна. Ищем человека с красивым портфолио и опытом.
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