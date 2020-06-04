Создание визуализации/дизайн фасада дома с гаражом, навесом и террасой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
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Добрый день! Необходимо разработать дизайн и визуализацию фасада дома с гаражом, навесом и террасой. Для финишной отделки рассматриваю такие материалы: штукатурка "барашек", фасадная плитка, возможна комбинация этих материалов. Цвета: белый, серый, графитовый, также готов рассмотреть плитку под дерево. Навес ещё не делали, он будет примыкать к гаражу, приблизительно это будет выглядеть так - http://prntscr.com/suchv4. К заданию прилагаю проект и реальные фотографии объекта. 

5 лет назад
nikolay15
38 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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