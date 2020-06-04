3D Визуализации детского зала-игровой комнаты в кафе.

Нужно разработать дизайн помещения, два в одном детский зал и игровую комнату в одном помещение, для возможности проводить детские дни рождения, праздники и т.д зале, а в отсутствие заказов зал служит игровой комнатой при кафе. Нужна только 3D Визуализации, без рабочих чертежей и т.п