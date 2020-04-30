sushi-ushi

Добрый день! Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан. ссылка на фото интерьера [url=https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer]https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer[/url]. Несколько фото ...