sushi-ushi

Илья sushi-ushi

 
37 летРоссия/Воркута
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка ПО для СКУД

    Нужно разработать По и подобрать оборудование для СКУД,  что бы был доступ  в туалет кафе, только посетителю совершившему покупку.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос справочников из базы 1-С общепит, в новую базу 1-С общепит

    Перенос актуальных справочников  и настроек 1-С общепит , в новую базу 1-С общепит. Без устаревших данных (выпуски продукции, начисление з.п, налоги, кассовые документы, авансовые отчеты и т.д)

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа существующего кафе

    Добрый день! Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан. ссылка на фото интерьера  [url=https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer]https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer[/url].  Несколько фото ...

    Логотипы и Знаки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа существующего кафе.

    Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан. ссылка на фото интерьера  [url=https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer]https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer[/url].  Несколько фото ...

    Логотипы и Знаки47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D Визуализации детского зала-игровой комнаты в кафе.

    Нужно разработать дизайн помещения,  два в одном детский зал и игровую комнату в одном помещение, для возможности проводить детские дни рождения, праздники и т.д зале, а в отсутствие заказов зал служит игровой комнатой при кафе.  ...

    Интерьеры и Экстерьеры17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поменять дизайн и структуру сайта

    Нужно изменить дизайн и структуру сайта кафе, под стилистику меню. Сайт сделан megagroup.ru, менять полностью сайт не надо, в конструкторе megagroup.ru нужно подогнать под стилистику меню и улучшить на сколько это возможно, сделать его удобным и продаваемым.   фрай11.рф

    Дизайн сайтов64 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Меню на евро буклете для кафе

    Нужно сверстать меню на евро буклете, исходники все есть, дизайн разработан. На буклете будет располагаться блюда, информация о кафе адрес, телефон и т.д пример во вложение

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка видео ролика меню кафе

    Нужно разработать анимированное меню для тв 65 диагональ, есть разработанный дизайн, его нужно перенести на тв и сделать динамичным"живым", количество блюд 30-40 шт. [list][url=https://st.weblancer.net/download/4201903.jpg][/url][/list]

    Анимация20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программное обеспечение, контроль доступа

    Нужно разработать программное обеспечение для системы контроля доступа открывания двери, со считывателем QR кодов (модель считыватель неизвестна) (считыватель должен считывать QR код от фискального чека и открывать дверь если время на фискальном чеке не превышает ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта

    Нужно сделать доработку сайта, что бы при переходе на него со смартфона вылетал банер с ссылкой для скачивания мобильного приложения? Сайт: суши-уши.рф  Мобильное приложение: [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.vorkuta&amp;hl=ru]https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.vorkuta&amp;hl=ru[/url] Мобильное приложение:  [url=https://apps.apple.com/ru/app/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0/id932052316]https://apps.apple.com/ru/app/хочу-есть-воркута/id932052316[/url]

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление фасада Кафе

    Нужно визуализировать  фасада кафе, отделка керамогранит. Размещение подсветки на фасаде и световых вывесок. Также нужно нужен просчет по количеству материала.  Примерная площадь фасада 80 кв.м

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Брендирование автомобиля

    Нужно проработать дизайн обклейки автомобиля Форд Транзит в стиле сети ресторанов, с проработкой реальных размеров матерьяла для заказа в полиграфии.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн фасада, кулинарии и магазина разливного пива

    Нужно разработать дизайн фасада, козырька, лужайки перед окнами и разместить вывески кулинарии и магазина разливного пива .Мои 3 окна с лева от входа. Вход общий с другим магазином.  Примеры вывесок во вложении

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
D_Nastya
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Дизайн меню для ресторана и редизайн логотипа
Получилось комфортное и позитивное сотрудничество, со счету сбилась сколько проектов сделали)) От всего сердца желаю Илье успехов в бизнесе. 🍣
В очередной раз убедился в высоком качестве работы Анастасии. Уделяет много незначительным с моей точки зрения деталям, которые и создают в итоге качественный конечный результат. Рекомендую как ответственного и профессионального исполнителя. Умеет решать сложные задачи и отстаивает свое видения по профессиональным вопросам.
Ответный отзыв
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$200
10 баллов
4 года назад
Разработка дизайна меню фуд-корта
Все замечательно.
Работай доволен!
Ответный отзыв
D_Nastya
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Меню на евро буклете для кафе
Заказчик с хорошим вкусом. Оперативная связь и своевременная оплата. Благодарю за работу!
Быстро, качественно, стильно! Рекомендую!
Ответный отзыв
milan4ik7
Кирилл 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Дизайн фасада, кулинарии и магазина разливного пива
Четкое техзадание, без лишних головоморочек, рекомендую к сотрудничеству!
Работу выполнил быстро и качественно , рекомендую
Ответный отзыв
sitovkirill
Ситов 
22 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
$3
10 баллов
6 лет назад
Объединить несколько видео в один ролик и наложить музыку
Отличный заказчик, рекомендую!
Работу выполнил быстро, качественно. Рекомендую
Ответный отзыв