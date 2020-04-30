sushi-ushi

Нужно разработать По и подобрать оборудование для СКУД, что бы был доступ в туалет кафе, только посетителю совершившему покупку.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно разработать динамичное меню для кафе, 6-8 блюд на один экран. в стилистике печатного меню.Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт3 года назад
Перенос актуальных справочников и настроек 1-С общепит , в новую базу 1-С общепит. Без устаревших данных (выпуски продукции, начисление з.п, налоги, кассовые документы, авансовые отчеты и т.д)1С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Разработать современный дизайн 28 страниц меню в фирменном стиле ресторана. Сделать редизайн существующего лого или создать новый логотипВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно увеличить рисунок для интерьерной печать до размера 528 см / 223 см, что бы не пикселилИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан. ссылка на фото интерьера [url=https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer]https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer[/url]. Несколько фото ...Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно разработать логотип для кафе, кафе работает 7 лет делаем ребрендинг. Название Суши-Уши, привязываться к японской тематике не нужно за 7 лет кафе из суши бара переросло почти в ресторан. ссылка на фото интерьера [url=https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer]https://xn----otbb7akc6ad.xn--p1ai/nash-ineryer[/url]. Несколько фото ...Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать дизайн помещения, два в одном детский зал и игровую комнату в одном помещение, для возможности проводить детские дни рождения, праздники и т.д зале, а в отсутствие заказов зал служит игровой комнатой при кафе. ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно изменить дизайн и структуру сайта кафе, под стилистику меню. Сайт сделан megagroup.ru, менять полностью сайт не надо, в конструкторе megagroup.ru нужно подогнать под стилистику меню и улучшить на сколько это возможно, сделать его удобным и продаваемым. фрай11.рфДизайн сайтов64 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать меню на евро буклете, исходники все есть, дизайн разработан. На буклете будет располагаться блюда, информация о кафе адрес, телефон и т.д пример во вложениеВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно разработать анимированное меню для тв 65 диагональ, есть разработанный дизайн, его нужно перенести на тв и сделать динамичным"живым", количество блюд 30-40 шт. [list][url=https://st.weblancer.net/download/4201903.jpg][/url][/list]Анимация20 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать анимированное меню для тв 65 диагональ, есть разработанный дизайн на для лайт боксов его нужно перенести на тв, количество блюд 30-40 шт.Презентации3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно разработать дизайн меню для фуд-корта, лайт боксы в самом кафе и буклеты для доставки+ верстка. лого есть, дизайн кафе есть. стилистика известна.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно разработать дизайн меню для фуд-корта, лайт боксы в самом кафе и буклеты для доставки+ верстка. лого есть, дизайн кафе есть. стилистика известна.Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно разработать программное обеспечение для системы контроля доступа открывания двери, со считывателем QR кодов (модель считыватель неизвестна) (считыватель должен считывать QR код от фискального чека и открывать дверь если время на фискальном чеке не превышает ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать доработку сайта, что бы при переходе на него со смартфона вылетал банер с ссылкой для скачивания мобильного приложения? Сайт: суши-уши.рф Мобильное приложение: [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.vorkuta&hl=ru]https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.flipcat.vorkuta&hl=ru[/url] Мобильное приложение: [url=https://apps.apple.com/ru/app/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0/id932052316]https://apps.apple.com/ru/app/хочу-есть-воркута/id932052316[/url]Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно визуализировать фасада кафе, отделка керамогранит. Размещение подсветки на фасаде и световых вывесок. Также нужно нужен просчет по количеству материала. Примерная площадь фасада 80 кв.мИнтерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно проработать дизайн обклейки автомобиля Форд Транзит в стиле сети ресторанов, с проработкой реальных размеров матерьяла для заказа в полиграфии.Наружная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно разработать дизайн фасада, козырька, лужайки перед окнами и разместить вывески кулинарии и магазина разливного пива .Мои 3 окна с лева от входа. Вход общий с другим магазином. Примеры вывесок во вложенииИнтерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
В базе SQL 2008,2014 есть список клиентов с привязкой бонусной картой, нужно каждому клиенту начислять 10 бонусов.Базы данных5 заявокЗакрыт6 лет назад