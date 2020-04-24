Разработка дизайна меню фуд-корта

Дизайн продукцииЗавершен13 заявок333 просмотра
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Нужно разработать дизайн меню для фуд-корта, лайт боксы в самом кафе и буклеты для доставки+ верстка. лого есть, дизайн кафе есть. стилистика известна.   

4 года назад
sushi-ushi
Илья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$200
24 дня
Работай доволен!
Все замечательно.
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