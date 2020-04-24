Разработка дизайна меню фуд-корта

Здравствуйте. необходимо создать похожую работу: этикетку для меда липовый, и разнотравье Что то похожее [url=/users/m_gorban/portfolio/dizajn-produktcii-18/etiketka-dlya-meda-2261403/]Пример работы[/url]
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Нужно разработать дизайн меню для фуд-корта, лайт боксы в самом кафе и буклеты для доставки+ верстка. лого есть, дизайн кафе есть. стилистика известна.
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