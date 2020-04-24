Разработка дизайна меню фуд-корта

Нужно нарисовать дизайн подарочных сертификатов по флайборду в 2 вариантах: [list=1][*]Один в строгом стиле,цвета: черный,белый и красный (по примеру монобанка)[*]Второй более красочный в графике[/list]Сертификат представляет собой раскладывающийся конверт,внутри которого находится пластиковая карточка. Примеры прикрепляю. Для первого варианта https://dropmefiles.com/ZEl6S Для второго варианта [url=https://media.istockphoto.com/vectors/water-sport-horizontal-banner-flat-style-top-view-vector-id671594310]https://media.istockphoto.com/vectors/water-sport-horizontal-banner-flat-style-top-view-vector-id671594310 [/url][url=https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id804668106]https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id804668106[/url] [url=https://media.istockphoto.com/vectors/flyboard-flysurf-vector-illustration-in-a-flat-design-vector-id521045998]https://media.istockphoto.com/vectors/flyboard-flysurf-vector-illustration-in-a-flat-design-vector-id521045998[/url] [url=https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id545988666]https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id545988666 [/url][url=https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-summer-sale-poster-flyer-marketing-or-banner-background-template-with-fun-pool-floats-eps-688919902.jpg]https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-summer-sale-poster-flyer-marketing-or-banner-background-template-with-fun-pool-floats-eps-688919902.jpg[/url]