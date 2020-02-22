Здравствуйте. необходимо создать похожую работу: этикетку для меда липовый, и разнотравье Что то похожее [url=/users/m_gorban/portfolio/dizajn-produktcii-18/etiketka-dlya-meda-2261403/]Пример работы[/url]
Нужно сделать дизайн пластиковой дисконтной карты для онлайн сервиса
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Нужно сделать дизайн пластиковой дисконтной карты для онлайн сервиса печати
Требования - https://on-print.ua/catalog/plastikovye_karty/
Указывайте свои сроки и бюджет, это обсуждается.
За деталями в личку.
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