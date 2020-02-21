Дизайн этикеток на сахар, масло, муку!

Дизайн продукцииЗакрыт27 заявок286 просмотров
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Всем привет! Необходимо выполнить простой дизайн этикеток на следующую продукцию: 1. сахар (фасовка 1 кг.) - нужен стикер на пачку.2. мука (фасовка 1 кг и 3 кг.) - дизайн на бумажном пакете.3. масло (бутылки 1 л. и 5л. ) - макет есть, нужно доработать.Нужно срочно! Жду Ваши предложения по срокам и стоимости.

4 года назад
guest_1582303164248
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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