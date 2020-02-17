Здравствуйте! Нужен дизайн брендовой коробки для 3D формочек для пряников 17х17х5 см 17х17х10 см 24х24х5 см 24х24х10 см Логотип есть. Всё остальное напишу исполнителю. Также нужен дизайн принта на пакетики размеров: 15*15 см 10*15 см 10*10 см Остальные подробности в личке
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Название водки "Тибет" Tibet
Пример работы
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