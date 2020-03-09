Дизайн коробки и пакетиков

Дизайн продукцииЗавершен19 заявок636 просмотров
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Здравствуйте! 

Нужен дизайн брендовой коробки для 3D формочек для пряников

17х17х5 см

17х17х10 см

24х24х5 см

24х24х10 см

Логотип есть. Всё остальное напишу исполнителю.

Также нужен дизайн принта на пакетики размеров:

15*15 см

10*15 см

10*10 см

Остальные подробности в личке

4 года назад
spastushok
Сергей 
65 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$100
7 дней
Всё отлично. Антон сделал всё быстро, качественно, внёс все правки по ходу выполнения задания. Спасибо
Спасибо Сергею за проект. Все отлично.
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