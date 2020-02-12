Разработка дизайна меню фуд-корта

Необходимо разработать дизайн настольной подставки Generic Comfort под монитор. Нужно изделие в виде "арки" (буквы П) с возможностью ставить одну подставку на другую для образования этажерки. Габариты подставки: 45х25х12см. Материал: ЛДСП. Цвета яркие.
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Нужно разработать дизайн меню для фуд-корта, лайт боксы в самом кафе и буклеты для доставки+ верстка. лого есть, дизайн кафе есть. стилистика известна.
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