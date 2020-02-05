Разработка дизайна надставки для стола.

$200
Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок1157 просмотров
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#1$200

Необходимо разработать дизайн надставки для геймерского стола Generic Comfort Gamer Mini (https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/gamer-mini/). Верхняя полка предназначена для размещения системного блока. Дизайн надставки должен сочетаться с общим дизайном стола. Пример надставки на фото во вложении.

Конкурс будет завершен в мае.

4 года назад
motoya
Павло 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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