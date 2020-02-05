Разработка дизайна надставки для стола.

Нужно разработать макет для печати Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи! Формат бумаги А4 для печати Сделать дизайн коробки и этикетки, с меня идея с вам воплощение Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете ...
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Необходимо разработать дизайн надставки для геймерского стола Generic Comfort Gamer Mini (https://generic-comfort.ru/shop/category/generic-comfort/stoly-generic-comfort/gamer-mini/). Верхняя полка предназначена для размещения системного блока. Дизайн надставки должен сочетаться с общим дизайном стола. Пример надставки на фото во вложении.
Конкурс будет завершен в мае.
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