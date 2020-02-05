Создать дизайн для майки для клуба тайского бокса

Нужно разработать макет для печати Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи! Формат бумаги А4 для печати Сделать дизайн коробки и этикетки, с меня идея с вам воплощение Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете ...
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Необходимо разработать дизайн майки для клуба тайского бокса, будут носить девушки и парни.Основные критерии:1. Указать название клуба Eagle Sport2. Цвет майки чёрный 3. Указать страничку Instagram, Facebook.4. Отказаться от золотого цвета.5. Двухсторонний дизайн майки, спереди и сзади. У клуба есть слоган #FlyWithEagleSport, указывать не обязательно , по возможности. В приложении майки, которые есть сейчас, хотелось бы что-то новенькое и свежее. Можем также оплатить разработку нового логотипа. С уважением, Эдгар
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