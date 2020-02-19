Дизайн визиток

Нужен дизайнер полиграфии, который сделает сборку изображений для универсальных трансферов такого типа https://artdecoupage.ru/perevodnie-karti-dlja-dekupazha/perevodnye_karty_dlja_dekupazha_transfery_cadence/?fbclid=IwAR2xM6_3IW8OaDmf40MTtjliJpjHintLioLkqjyfTxPpRkqZfXkA_u34gBA. Пример https://bober.ru/shop/khobbi-i-tvorchestvo/rukodelie/dekupazh/transfery?fbclid=IwAR2pez1HWI09HSLylCYjdc-EwOD6MENyLY74fq7pUC44ZgNXqM2DPNsT-gU https://www.ozon.ru/category/transfery-13583/cadence-25454716/ https://handmadedecor.ru/index.php?categoryID=650&fbclid=IwAR0dvAVWOEntQUKGQ-DHOb0Kn8ig2Y9QuQpBdeAVXrjrnaClL5_zTY_kq-M Сборка должна быть тематической - цветы, орнаменты, узоры , брать можно на [url=https://www.shutterstock.com/?fbclid=IwAR2sRZ3CbxI8yx7nLYDYCp2WRLK601Urev5DslKNJUfNDedRHCHXG8D3XTM]https://www.shutterstock.com/[/url] или любых депозитариях. Количество сборок будет 20-30. Размеры сборки от А6 до А4.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Визитка двухсторонняя
Для благотворительного фонда
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