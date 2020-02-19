Дизайн визиток

Нужен дизайн для штампа на пакет для выпечки. Размер штампа 7.5 x 3.8. Две разных штампа на фронтальную и заднюю сторону. Нужен срочно! Хотелось бы к воскр иметь готовый дизайн (имеется в вижу уже с правками, которые мы исправим).