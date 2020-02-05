Визитка для услуг юриста

Всё сработано крайне оперативно Вообще это мой первый опыт пользования фриланс биржами, поэтому я не знал, как всё точно устроено. Но Данил всё максимально понятно разъяснил и рассказал. Остались лишь положительные эмоции, так что будем работать и дальше