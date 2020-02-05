Дизайн афиши

Нужно разработать макет для печати Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи! Формат бумаги А4 для печати Сделать дизайн коробки и этикетки, с меня идея с вам воплощение Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете ...
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Разработать стильный дизайн для афиши https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-sozdaniyu-valentinok-v-tekhnike-ebru/
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