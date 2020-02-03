Коробка для шокобокса

Нужно разработать макет для печати

Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи!

Формат бумаги А4 для печати

Сделать дизайн коробки и этикетки, с меня идея с вам воплощение

Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете подтвердить что вы их сделали?

Если сработаемся буду заказывать еще, так как их нужно делать с разными дизайнами, только уникальны шокобоксы не скаченные из интернета