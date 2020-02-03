Коробка для шокобокса

Дизайн продукцииЗакрыт23 заявки656 просмотров
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Нужно разработать макет для печати

Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи!

Формат бумаги А4 для печати

Сделать дизайн коробки и этикетки,  с меня идея с вам воплощение

Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете подтвердить что вы их сделали? 

Если сработаемся буду заказывать еще, так как их нужно делать с разными дизайнами, только уникальны шокобоксы не скаченные из интернета 

3 года назад
nariman_s
Нариман 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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