Требуется дизайнер презентации и визиток

Нам в команду на временный подряд для упаковки стартапа для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый Дизайнер.

Сделать дизайн по функционалу проекта а так-же по другим данным как фин.показателям и не только СОСТОЯЩУЮ из 192 СТР, для дизайнера по графической части тут работа только для Маркетолога-Арбитражника с Дизайнером контент менеджер в данной задаче не нужен! Презентация сделанная в Power Point если что, скрины проекта и других моментов брались с фигмы и самого проекта.

Презентация:

1) Нужно сделать моделирование презентации по слайдам, посмотреть что мы упустили, насколько понятно суть проекта в первых 3-4 слайдах.

2) Дизайн презы функционала.

3) Дизайн первых 20 слайдов визуализация контента всякие графики иконки и.т.д.

Визитки и упаковка презентации под будущий журнальчик по сути делаем сразу презентацию как для чтения на девайсах так и в печатном виде, Фирменный стиль есть можно не предлагать!

1) Преза сразу в дизайне с возможностью распечатать журнал. Выполнять работу в Corel Draw для возможности печати в типографии.

2) Визитки в дизайне под типографию.

Созжание дизайна писем для рассылки. Так же потребуется небольшая совместная работа с Веб-дизайнером.