Требуется дизайнер презентации и визиток

Нужно разработать макет для печати Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи! Формат бумаги А4 для печати Сделать дизайн коробки и этикетки, с меня идея с вам воплощение Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете ...
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Нам в команду на временный подряд для упаковки стартапа для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый Дизайнер.
Сделать дизайн по функционалу проекта а так-же по другим данным как фин.показателям и не только СОСТОЯЩУЮ из 192 СТР, для дизайнера по графической части тут работа только для Маркетолога-Арбитражника с Дизайнером контент менеджер в данной задаче не нужен! Презентация сделанная в Power Point если что, скрины проекта и других моментов брались с фигмы и самого проекта.
Презентация:
1) Нужно сделать моделирование презентации по слайдам, посмотреть что мы упустили, насколько понятно суть проекта в первых 3-4 слайдах.
2) Дизайн презы функционала.
3) Дизайн первых 20 слайдов визуализация контента всякие графики иконки и.т.д.
Визитки и упаковка презентации под будущий журнальчик по сути делаем сразу презентацию как для чтения на девайсах так и в печатном виде, Фирменный стиль есть можно не предлагать!
1) Преза сразу в дизайне с возможностью распечатать журнал. Выполнять работу в Corel Draw для возможности печати в типографии.
2) Визитки в дизайне под типографию.
Созжание дизайна писем для рассылки. Так же потребуется небольшая совместная работа с Веб-дизайнером.
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