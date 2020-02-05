Требуется дизайнер презентации и визиток

$390
Дизайн продукцииЗакрыт39 заявок1761 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нам в команду на временный подряд для упаковки стартапа для презентации инвесторам и фондам, нужен талантливый Дизайнер.

Сделать дизайн по функционалу проекта а так-же по другим данным как фин.показателям и не только СОСТОЯЩУЮ из 192 СТР, для дизайнера по графической части тут работа только для Маркетолога-Арбитражника с Дизайнером контент менеджер в данной задаче не нужен! Презентация сделанная в Power Point если что, скрины проекта и других моментов брались с фигмы и самого проекта.  

Презентация: 

1) Нужно сделать моделирование презентации по слайдам, посмотреть что мы упустили, насколько понятно суть проекта в первых 3-4 слайдах. 

2) Дизайн презы функционала.  

3) Дизайн первых 20 слайдов визуализация контента всякие графики иконки и.т.д. 

Визитки и упаковка презентации под будущий журнальчик по сути делаем сразу презентацию как для чтения на девайсах так и в печатном виде, Фирменный стиль есть можно не предлагать! 

1) Преза сразу в дизайне с возможностью распечатать журнал. Выполнять работу в Corel Draw для возможности печати в типографии.

2) Визитки в дизайне под типографию.

Созжание дизайна писем для рассылки. Так же потребуется небольшая совместная работа с Веб-дизайнером.

4 года назад
amishaningradali
Антон Мишанин 
27 летПольша
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Коробка для шокобокса

    Нужно разработать макет для печати Это будет коробка шокобокса (конфеты и этикетками) не для продажи! Формат бумаги А4 для печати Сделать дизайн коробки и этикетки,  с меня идея с вам воплощение Интересует цена сроки и подобные работы, как вы можете ...

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать дизайн для майки для клуба тайского бокса

    Необходимо разработать дизайн майки для клуба тайского бокса, будут носить девушки и парни.Основные критерии:1. Указать название клуба Eagle Sport2. Цвет майки чёрный 3. Указать страничку Instagram, Facebook.4. Отказаться от золотого цвета.5. Двухсторонний дизайн майки, спереди и ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Визитка для услуг юриста

    Требуется создать двустороннюю визитку 90х50мм, на которой будет указано имя, название услуги (в данном случае услуги юриста), телефон, ссылка на сайтВсе данные отправлю в тз после выбора специалиста

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн одежды

    Отрисовка в вектора, разбивка на каждый елемент, подробнее по телефону. Интересует длительное сотрудничество.

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн упаковки семян

    Требуется создать дизайн упаковок для садоводов и огородников - пакетиков семян растений, 20 видов. Дизайн в стиле сайта https://urozhaynyj-ogorod.ru/ В заявках указывайте примеры и стоимость работ.

    Дизайн продукции23 заявки
    Закрыт
    4 года назад