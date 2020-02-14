Требуется Дизайнер

Дизайн продукцииЗакрыт11 заявок1009 просмотров
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Требуется Графический дизайнер для постоянного сотрудничества

Создание рекламных макетов продукции с использованиеминфографики.

Задача следующая:

На основе готовых рендеров создавать продающие картинки-иллюстрациидля онлайн каталогов по заранее написанному ТЗ.

Умение работать с 4d cinema будетпреимуществом, но не обязательно. Ждем отВас примеры Ваших работ.

В примечаниях пишите стоимость одной иллюстрации.

Примеры прилагаем

4 года назад
anyandrey
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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