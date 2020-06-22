Дизайн настольной подставки под монитор.

$150
Дизайн продукцииЗавершен5 заявок1248 просмотров
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#1$150

Необходимо разработать дизайн настольной подставки Generic Comfort под монитор. Нужно изделие в виде "арки" (буквы П) с возможностью ставить одну подставку на другую для образования этажерки. Габариты подставки: 45х25х12см. Материал: ЛДСП. Цвета яркие.

4 года назад
motoya
Павло 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
19 минут назад
4 года назад
#1
Отличный исполнитель!
Как всегда все отлично!!!
Заявки фрилансеров
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
19 минут назад
4 года назад
#1
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