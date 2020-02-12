Оформить визитку

Необходимо разработать дизайн настольной подставки Generic Comfort под монитор. Нужно изделие в виде "арки" (буквы П) с возможностью ставить одну подставку на другую для образования этажерки. Габариты подставки: 45х25х12см. Материал: ЛДСП. Цвета яркие.
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Здравствуйте. Необходимо создать визитку для стилиста. Не перегруженную деталями и шаблонами из инета.
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