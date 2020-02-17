Сделать макет визитки

Дизайн продукцииЗакрыт24 заявки661 просмотр
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Добрый день. Нужен макет визитки, лицевая сторона сторона как во вложении , только без указания пола. Просто написать "Мое чудо" и внизу логотип нашего сайта и адрес сайта. Цвет внизу полоски в стиле сайта. С обратно стороны указать адреса и что продаем: экотовары, косметика, подгузники. и промокод бассейн скидка 100р на первый заказ

4 года назад
guest_15819168232865
4 года в сервисе
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4 года назад