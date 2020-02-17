Добрый день. Нужен макет визитки, лицевая сторона сторона как во вложении , только без указания пола. Просто написать "Мое чудо" и внизу логотип нашего сайта и адрес сайта. Цвет внизу полоски в стиле сайта. С ...
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Нужно для наклейки сделать макет на основании прикреплённого файла
Тех задание:
Наклейка должна быть размерами:80х40см
Надпись мотивация:
Сортуй смітя
збережи Планету - Вона наш Дім Чистота Порядок Успіх Громади
На белой полосе:
Вироблено компанією "ТОВ ТРИГЛАВ БЛ" (0432)50 28 74; (067) 620 71 56; (095) 278 17 77
Дитячі майданчики, Спортивні майданчики, Баки для сортування сміття, Контейнерні майданчики, Зупинки, Лавочки
Наклейкабез номера в правом нижнем углу 457538
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