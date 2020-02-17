Макет

$7
Дизайн продукцииЗакрыт9 заявок817 просмотров
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Нужно для наклейки сделать макет на основании прикреплённого файла

Тех задание:

Наклейка должна быть размерами:80х40см

Надпись мотивация:   

Сортуй смітя

збережи Планету - Вона наш Дім Чистота Порядок Успіх Громади

На белой полосе:

Вироблено компанією "ТОВ ТРИГЛАВ БЛ" (0432)50 28 74; (067) 620 71 56; (095) 278 17 77

Сайт:www.triglav-bl.prom.ua

Дитячі майданчики, Спортивні майданчики, Баки для сортування сміття, Контейнерні майданчики, Зупинки, Лавочки

Наклейкабез номера в правом нижнем углу 457538

4 года назад
guest_15819379409197
4 года в сервисе
Был
4 года назад