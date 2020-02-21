Этикетка для пива

Всем привет! Нужно сделать дизайн Диплома хореографического конкурса, для печати A4 Логотип конкурса прилагаю. И вариант диплома, но он без особо дизайна, это просто чтобы понимать какой будет текст. Надо сделать красивый дизайн и чтобы текст ...
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Изменить в имеющейся картинке лицо мальчика на лицо другого человека,
Вместо BRUXELLES, таким же шрифтом написать MINSK.
Вместо двух зелёных шишек хмеля вставить два трактора
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