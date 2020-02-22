Здравствуйте. необходимо создать похожую работу: этикетку для меда липовый, и разнотравье Что то похожее [url=/users/m_gorban/portfolio/dizajn-produktcii-18/etiketka-dlya-meda-2261403/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать дизайн подарочных сертификатов по флайборду в 2 вариантах:
- Один в строгом стиле,цвета: черный,белый и красный (по примеру монобанка)
- Второй более красочный в графике
Примеры прикрепляю.
Для первого варианта
Для второго варианта
https://media.istockphoto.com/vectors/water-sport-horizontal-banner-flat-style-top-view-vector-id671594310
https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id804668106
https://media.istockphoto.com/vectors/flyboard-flysurf-vector-illustration-in-a-flat-design-vector-id521045998
https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id545988666
https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-summer-sale-poster-flyer-marketing-or-banner-background-template-with-fun-pool-floats-eps-688919902.jpg
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