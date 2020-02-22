Дизайн подарочных сертификатов

О книге: "Учебник по практической магии" Курс 1-й В учебнике нет отсылок к обрядовой магии (театру с картами, свечами, хрустальными шарами и к прочим цирковым атрибутам шарлатанов). Магия - это малоизученный раздел физики (преимущественно квантовой), поэтому ...