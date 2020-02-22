Дизайн подарочных сертификатов

Дизайн продукцииЗакрыт19 заявок781 просмотр
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Нужно нарисовать дизайн подарочных сертификатов по флайборду в 2 вариантах:

  • Один в строгом стиле,цвета: черный,белый и красный (по примеру монобанка)
  • Второй более красочный в графике
Сертификат представляет собой раскладывающийся конверт,внутри которого находится пластиковая карточка.

Примеры прикрепляю.

Для первого варианта

https://dropmefiles.com/ZEl6S

Для второго варианта

https://media.istockphoto.com/vectors/water-sport-horizontal-banner-flat-style-top-view-vector-id671594310

https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id804668106

https://media.istockphoto.com/vectors/flyboard-flysurf-vector-illustration-in-a-flat-design-vector-id521045998

https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id545988666

https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-summer-sale-poster-flyer-marketing-or-banner-background-template-with-fun-pool-floats-eps-688919902.jpg

4 года назад
Iluha-Pot
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад