Дизайн обложки книги

Дизайн продукцииЗакрыт6 заявок193 просмотра
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О книге: "Учебник по практической магии" Курс 1-й

В учебнике нет отсылок к обрядовой магии (театру с картами, свечами, хрустальными шарами и к прочим цирковым атрибутам шарлатанов).

Магия - это малоизученный раздел физики (преимущественно квантовой), поэтому можно использовать формулы законов Ньютона( F=ma, например ), любые образы, ассоциирующиеся с квантовой физикой.

Можно использовать что-то из: шар энергии между руками, третий глаз, лучи и волны энергии из рук или из третьего глаза, изображение книги, галактики и всего, что в голову придет (без откровенного бреда желательно). 

Я это вижу как шар энергии голубых или желтых оттенков между руками (одна сверху, другая снизу), в этом шаре название. Все это на темном фоне (переход синего в черный), также немного деталей на темном фоне, без акцента на них (просто, чтобы было интересно разглядывать обложку).

Картинка должна цеплять взгляд на фоне других книг. Идеально, если акцент будет на словах "Учебник" "Магии".

4 года назад
guest_15827397010039
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$15
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