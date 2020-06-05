Чертежи квартиры

Будем делать на сайт по ремонту квартир онлайн калькулятор. Нужна супер-реалистичная картинка, где при выборе параметров будут меняться пол/стены/двери и т.д. То есть, нужно отрисовать один минималистичный дизайн (одной комнаты, мб ...