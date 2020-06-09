Планировка, дизайн, проект терм с элементами аквапарка

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Закрыт6 заявок592 просмотра

Планировка, дизайн, проект терм с элементами аквапарка г. Нижнекамск, тц Рамус молл. Площадь 6000м2, цоколь 

5 лет назад
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