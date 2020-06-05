Сайт с интерактивным планом по этажам

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Закрыт1 заявка567 просмотров

Добрый день,

Требуется создать часть сайта, которая представлена по ссылке:  https://lake-house.ru/#flats

Ключевые требования:

1) Интерактивный выбор дома/этажа/квартиры (как в примере) с

возможностью экспорта плана/описания выбраной квартиры к формат pdf (Один дом на 30

квартир). Визуализация и рендеры дома будут предоставлены.

2) Интерактивная карта как в примере

3) Личный кабинет для редактирования информации о доступности квартир и описания/фото.

В предложение, присылайте предпологаемую цену, сроки выполнения и стек технологий на коготором пранируется разработка.

5 лет назад
iv4ik
Ивар 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад