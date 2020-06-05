Сайт с интерактивным планом по этажам

Добрый день,

Требуется создать часть сайта, которая представлена по ссылке: https://lake-house.ru/#flats

Ключевые требования:

1) Интерактивный выбор дома/этажа/квартиры (как в примере) с

возможностью экспорта плана/описания выбраной квартиры к формат pdf (Один дом на 30

квартир). Визуализация и рендеры дома будут предоставлены.

2) Интерактивная карта как в примере

3) Личный кабинет для редактирования информации о доступности квартир и описания/фото.

В предложение, присылайте предпологаемую цену, сроки выполнения и стек технологий на коготором пранируется разработка.