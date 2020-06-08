Дизайн учебного центра с кафе ( Take away) и жилой квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт17 заявок633 просмотра

1.Разработать стандартный дизайн проект для четырехэтажного детского учебного центра с акцентом на холл (учебные помещения, салон красоты и массажные кабинеты, творческие студии)

2.Разработать стандартный дизайн проект для примыкающего к центру кафе на дороге формата take away с летней верандой ( кафе-мороженое, пиццерия) 

3.Разработать дизайн проект трехкомнатной жилой квартиры.

5 лет назад
guest_15915615027753
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Тигран
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Нина
 
32 года
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад
Валерия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маурт
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
5 лет назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Андрей
 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Карин
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Инна
 
42 года
18 лет в сервисе
Была
8 часов назад
25 отзывов
5 лет назад
Елизавета
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Игорь
 
59 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
19 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Даниил
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Сергей
 
58 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад