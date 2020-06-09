Дизайн Проект дома 200 м2

Ищу дизайнера, который сможет сделать дизайн дома с подробными чертежами, и развёртками. Работать начинал над проектом визуализатор Андрей Хеленюк, вместе с подельником -Баштовенко Павел Викторович, но как оказалось, это команда аферистов! Андрей Хеленюк не отвечает на звонки, после получения предоплаты! Нарушил все сроки, и рассказывал, что он то гуляет с ребёнком, то вырывает зубы, то ещё миллион проблем. Я поздно начала звонить его работодателям бывшим, которые отзывались не лучшим образом про его работы. Пусть теперь с ним разбираются наши правоохранительные органы, куда я написала заявление! Внизу скриншоты переписки, может кого-то убережет от работы с этим товарищем! Не хочу впредь попасть на очередного мошенника. Нужен человек, который качественно, профессионально и в срок выполнит поставленную задачу! Оплату гарантирую поэтапно-согласовали визуализацию одной комнаты, и от вас все картинки, чертежи, развёртки, -комната под ключ, и я сразу же рассчитываюсь с вами за это помещение, и так далее по всему дому.