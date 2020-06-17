Дизайн-проект ванной и туалета

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Завершен17 заявок660 просмотров

Раздельные ванна и туалет. Необходимо сделать дизайн-проект 2 помещений в одном стиле. Обязательно с подбором материалов (плитки и цвета покраски).

Предпочтительны светлые тона с акцентами. Шкафы / тумбы грязно-розового, серого, голубого цветов (примерно).

Ванна:

Размеры ванны - 170х70 (или 75). Предусмотреть место для шампуней и пр.

Между вентшахтой и стояком хочется видеть шкаф для принадлежностей.

В туалете предусмотреть короб над унитазом (инсталляция) для хоз. принадлежностей.

Размеры и примеры работ, которые нравятся, во вложении.

5 лет назад
shkodskih_m
Мария 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

an07d
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
5 лет назад
$21
3 дня
Escrow
Рекомендую Алену! Хороший дизайн, индивидуальный подход и оперативность.
Очень рада сотрудничеству, задачи поставлены максимально четко, всегда на связи. Оплата в срок

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an07d
Алёна 
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