Дизайн-проект ванной и туалета

Раздельные ванна и туалет. Необходимо сделать дизайн-проект 2 помещений в одном стиле. Обязательно с подбором материалов (плитки и цвета покраски).

Предпочтительны светлые тона с акцентами. Шкафы / тумбы грязно-розового, серого, голубого цветов (примерно).

Ванна:

Размеры ванны - 170х70 (или 75). Предусмотреть место для шампуней и пр.

Между вентшахтой и стояком хочется видеть шкаф для принадлежностей.

В туалете предусмотреть короб над унитазом (инсталляция) для хоз. принадлежностей.

Размеры и примеры работ, которые нравятся, во вложении.