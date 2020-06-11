Приблизительная планировка однокомнатной квартиры перед покупкой

Цель узнать возможно ли разместить спальное место и рабочий стол на лоджии, сделав спальню не проходной. Естественно жертвуя подходами к кровати и рациональностью использования пространства.

Спальное место на лоджии в идеале 190 см, но хотя бы 160 см.

Если поместится еще одно рабочее место в спальне.

В гостинной места хранения, стол на 6 человек. Кухня лучше неугловая, но углубленная столешница и максимально непрерывное рабочая зона.

Если поместится, место для танцев перед телевизором для игры в just dance.