Начинающий дизайнер для создания дизайн проект

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Закрыт11 заявок776 просмотров

Нужен начинающий дизайнер для создания дизайн проекта острова суши/роллы в ТЦ, есть представление как все должно быть, нужно ориентировочно нарисовать вид со стороны покупателя, хоть от руки.. нужна визуализация

5 лет назад
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