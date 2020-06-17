Разработать архитектурный проект

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт5 заявок560 просмотров

проект должен спроектирован в Архикаде,  планы разрезы 3д визуализация. За короткий срок

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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