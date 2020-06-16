Экстерьер дома.

Необходим экстерьер и интерьер дома. Модель предоставлю в FBX, моделить не надо. Так же предоставлю предварительные ренды этого дома. Вначале нужен экстерьер, по работе отдам и интерьер, хотя готова обсудить и начать с интерьера. При этом в Вашем портфолио Обязательно должны быть работы по экстерьеру. Подобных домов будет 4 -6 штук. Разного метража. Этот дом 70м2. Жду от вас предложение и сроки. Готова оплатить Тест для понимания с кем дальше буду работать. Ценю грамотный подход к работе, постоянно на связи (сама не докучаю). Обязательные превью (чтобы не делать "Дурную и лишнюю работу"). Благодарю за внимание. Визер..Найдись!!! PS. Нужна работа Визуализатора! Чертежи, рабочки и иное не требуется. Только Визуализация, готова обсудить видео облет и иные вкусности. Уважаемые Визуализаторы! Давайте не тратить ни Ваше ни мое время и сразу указывать Реальные сроки и стоимость. Еще раз благодарю всех за внимание к работе.